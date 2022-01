Inter, non solo Scamacca: “Si scommetterebbe a occhi chiusi su due punte”

È cambiato tutto nell’attacco dell’Inter dall’autunno a oggi: ecco lo scenario di mercato tra gennaio e giugno

Simone Inzaghi aveva in mente di chiedere un rinforzo per il mercato invernale, invece no. Così La Gazzetta dello Sport sulle strategie dei dirigenti: "Se fino a novembre sembrava il reparto in cui intervenire con più urgenza, negli ultimi giorni Inzaghi ha chiuso ogni discorso sottolineando che "l'attacco è a posto così". La "resurrezione" di Sanchez ha spazzato via i dubbi relativi al quarto attaccante e all'adeguatezza dei ricambi da alternare alla "DzeLa".