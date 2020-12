L’Inter si muove anche in difesa. Duello col Liverpool per Botman, può partire a prezzo di ‘saldo’

L’Inter guarda con attenzione alle possibile trattative per rinforzare la rosa di Conte nel mercato di gennaio, ma non solo. Il club nerazzurro guarda anche al futuro e avrebbe individuato un giovane difensore per il prossimo anno. Si tratta di Sven Botman, olandese classe 2000 del Lille. Sul giocatore c’è anche il Liverpool che a novembre avrebbe iniziato a sondare la pista.

Anche l’Inter, secondo quanto riporta il portale francese Footmercato, avrebbe mosso i primi passi per Botman. Il Lille chiedeva una cifra molto alta, circa 50 milioni, ma nelle ultime trattative, visti i problemi economici, avrebbe abbassato di tanto le pretese. Botman potrebbe partire per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.