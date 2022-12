Inter, Dumfries a 50-60 mln solo in estate: ora c’è una comunicazione chiara

Il rischio di depotenziare la squadra senza avere tempo e modo di correre ai ripari è alto. Ecco perché per Dumfries si ragiona solo in vista di giugno

Il nome di Denzel Dumfries continua ad essere al centro di numerose voci di mercato. Ma la comunicazione dell'Inter in merito ad un suo addio a gennaio è chiara: il calciatore non si muove. Scrive Calciomercato.com: "Ci sono due certezze su quello che aspetterà l’Inter sul mercato da qui al termine della stagione. Entro il 30 giugno 2023 i dirigenti nerazzurri dovranno cedere bene un big per avvicinarsi all’attivo di mercato chiesto dal presidente Steven Zhang già la scorsa estate. La seconda è che nella testa di Marotta e Inzaghi Dumfries non si muove a gennaio.

Il rischio di depotenziare la squadra senza avere tempo e modo di correre ai ripari è alto. Ecco perché per l’olandese si inizia a lavorare per una cessione da 50/60 milioni solo a partire dalla prossima estate. Il Mondiale giocato a livelli più che buoni non ha fatto altro che aumentare l’interesse intorno a Dumfries. Il Chelsea è in prima fila e può giocarsi la carta Lukaku che non ha smesso di vedersi con la maglia nerazzurra anche nel futuro. Ma attenzione al Manchester United e a un ten Hag che crede di avere i giusti argomenti per portare Denzel all’Old Trafford. La partita è aperta ma solo a partire dalla prossima estate, Dumfries prima vuole vincere con l’Inter".