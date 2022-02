Inter, Marotta pronto su Dybala: “L’ingaggio sarebbe lo stesso di Sanchez”

L'Inter osserva con grande attenzione la situazione di Paulo Dybala in casa Juve: sarebbe la soluzione perfetta per l'attacco

L'Inter osserva con grande attenzione la situazione di Paulo Dybala in casa Juve. L'argentino resta in scadenza al 30 giugno 2022 e per il momento sul fronte rinnovo non ci sono novità. Per questo Marotta e Ausilio sono vigili, come svela La Gazzetta dello Sport: "La soluzione perfetta sarebbe Paulo Dybala, inutile nascondersi. L’Inter è attentissima all’evoluzione della situazione tra l’argentino e la Juventus. A breve, entro la fine del mese, la società bianconera incontrerà Antun, il manager del calciatore. Un vertice durante il quale si capiranno molte cose. Marotta è pronto a intervenire, qualora la fumata sul rinnovo dovesse essere nera. L’ingaggio sarebbe, in fondo, lo stesso che il club nerazzurro garantisce a Sanchez, seppur senza i benefici del Decreto Crescita utili per il cileno", si legge.