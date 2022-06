Sky – Inter, gli scenari per Dybala e Lukaku. In uscita club teme di perdere…

I nomi in entrata di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, ma non solo. Ecco le strategie di mercato dell'Inter per Sky

Alessandro Cosattini

I nomi in entrata di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, ma non solo. In studio a Sky Sport, l’esperto di calciomercato Luca Marchetti ha parlato così delle strategie dell’Inter per l’attacco, ma anche di un possibile sacrificio di lusso: “Dybala può essere un’opzione in più per l’Atletico Madrid. L’Inter con Dybala ha un buon feeling, ma non va a stringere. Deve avere spazio tecnico ed economico, ovvero cedere qualcuno davanti ed essere convinto sull’investimento. Dal mercato dell’Inter devono venire fuori 60 milioni più la sostanziosa riduzione del monte ingaggi. Dybala è un’opzione, Lukaku anche e sta lavorando lui stesso, ma deve arrivare una cessione. L’Inter entro il 30 giugno col Decreto Crescita risparmierebbe una sostanziosa fetta di ingaggio, se no Lukaku dovrebbe ridursi ancora l’ingaggio, ulteriormente.

Per l’incasso da fare, i giocatori che l’Inter teme di perdere sono 3: Lautaro Martinez - l’ultimo che i nerazzurri vorrebbero cedere -, Skriniar e Bastoni. Al momento non ci sono offerte, ma forti interessamenti per Bastoni di Tottenham di Conte e Manchester United. Attenzione perché lo United è anche su un centrale mancino, Pau Torres del Villarreal. Ancora offerte non ne sono arrivate all’Inter, per questo abbiamo parlato di Bremer”, le sue parole.

(Fonte: SS24)