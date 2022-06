Inter-Dybala, a breve nuovo contatto: le condizioni di Marotta. Il Milan…

"Non appena è stato chiaro che l'operazione legata al belga fosse fattibile, in viale della Liberazione tutti si sono concentrati su quella. Dybala non è stato messo in stand by lunedì. Molto prima. Ecco perché, nonostante gli incontri a Villa Bellini e in viale della Liberazione, il club non ha mai fatto uno sforzo per colmare la differenza tra domanda e offerta sia a livello di contratto sia a livello di commissioni con l'entourage dell'argentino".