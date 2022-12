Inter e eBay, i dettagli dell’accordo: patch sulle maglie già contro il Napoli

I valori condivisi, la voglia di scrivere la storia, insieme. Inter e eBay , dopo la partnership stretta negli scorsi mesi, continuano il proprio percorso insieme. Ispirati dalla voglia di innovare, di essere un punto di riferimento a livello globale: eBay , dopo l’accordo siglato a inizio stagione, il marketplace leader nel commercio globale, diventa Official E-commerce Partner del Club , andando a posizionarsi sulla manica della maglia dei nerazzurri. Innovazione, come detto, e alta tecnologia: l'evoluzione della partnership con eBay rappresenta un ulteriore passo avanti nel posizionamento del brand Inter a livello globale e della sua rilevanza anche nei settori oltre quello del calcio.

Per la prima volta il logo eBay farà il suo esordio su una maglia da gioco del campionato italiano: apparirà sulle divise della Prima Squadra maschile, femminile e della Primavera in tutte le partite. La patch comparirà per la prima volta in occasione di Inter-Napoli, in programma mercoledì 4 gennaio 2023 alle 20:45, allo Stadio San Siro di Milano.