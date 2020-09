Sky – Inter, rosa da tagliare in mezzo. Non si pensa ad addio Eriksen, ma con Conte…

L’arrivo di Vidal relegherebbe Eriksen in panchina? Di questo si è parlato a Skysport e si è sottolineato come in questo momento i centrocampisti dell’Inter siano tanti. La rosa è da sfoltire in mezzo. Non si pensa ad un’uscita del danese. Compito di Conte sarà gestire i suoi uomini, l’ex Tottenham invece dovrà dimostrare di aver appreso le richieste dell’allenatore per il suo 3-5-2.

Nel ruolo classico fa bene ma il tecnico nerazzurro gli chiede anche altre cose. Il giocatore e il tecnico – ha sottolineato Paventi – hanno trascorso qualche tempo in più insieme e altre settimane di lavoro. Vedremo se nel corso della stagione sarà un giocatore in pianta stabile o se verrà impiegato a gara in corso.

(Fonte: SS24)