Il Tempo – L’Inter si ferma su Dybala, ora ci pensa il Milan

"La vera novità che potrebbe mischiare tutti i tasselli è questa: l’Inter non sembra più così convinta di ingaggiare Dybala oltre a Lukaku. Inzaghi, che in difesa può contare sull’arrivo quasi certo di Bremer al posto del partente Skriniar, gioca con due punte: si ritrova al momento in rosa il centravanti belga di ritorno più Lautaro, Dzeko, Correa e Sanchez e sulla trequarti vedrà aggiungersi Mkhitaryan a Calhanoglu. Quindi per la «Joya» potrebbe non esserci spazio e la trattativa che sembrava chiusa invece non lo è.