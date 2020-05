Inter, frenata su Vertonghen: la priorità in difesa è un’altra. Godin ago della bilancia

L’Inter frena su Jan Vertonghen: il difensore belga, in scadenza di contratto con il Tottenham e da tempo nel mirino dei nerazzurri, non ha nascosto le sue ambizioni economiche per quello che sarà il suo prossimo sccordo. Tuttavia, secondo calciomercato.com, il motivo del rallentamento del club di viale della Liberazione non è da ricercare nelle pretese del giocatore: l’Inter non ha ancora dato l’ok definitivo all’operazione perché vuole scegliere con cura il difensore su cui investire.

La priorità, al momento, rimane Marash Kumbulla, gioiellino classe 2000 del Verona per il quale i nerazzurri sono pronti a fare un grande investimento per il presente e per il futuro. Vertonghen è un’idea che può concretizzarsi nel caso in cui dovesse partire Godin, il cui futuro a Milano rimane incerto.