Inter, Sanchez riscrive il suo futuro? “Ecco la nuova idea della società”

Da possibile partente già nel mercato invernale a certezza dell’Inter. In pochi mesi è cambiato tutto per Alexis Sanchez

Da possibile partente già nel mercato invernale a certezza dell’Inter. In pochi mesi è cambiato tutto per Alexis Sanchez, tra i giocatori più in forma nella rosa nerazzurra. Così il Corriere della Sera sul suo futuro: “L’Inter ha cambiato idea, tanto che sta valutando l’idea di confermarlo sino alla scadenza del contratto, nell’estate del 2023, anche se a giugno, versando al giocatore tre milioni e mezzo di euro, potrebbe rescindere l’accordo. Ma Sanchez oggi è l’uomo in più. Gol, ma non solo. Anche i movimenti giusti e furore. Un titolare aggiunto”, si legge.