L'infortunio alla tibia di Tajon Buchanan, che lo terrà fuori per circa 4-5 mesi, costringe l'Inter a rituffarsi sul mercato per cercare un esterno in grado di sostituirlo in quel lasso di tempo. E Gazzetta.it svela a chi ha subito pensato la dirigenza nerazzurra: "Il primo nome pensato da Marotta e soci è quello di Marcos Alonso, il cui profilo rispetterebbe tutte le caratteristiche gradite alla dirigenza nerazzurra. Parametro zero, affidabile sia dal punto di vista difensivo che offensivo nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, integro".