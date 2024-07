L’Inter dovrebbe puntare su un esterno mancino (non il bolognese Ndoye quindi), oppure su un elemento in grado di agire su entrambe le corsie

L'infortunio di Tajon Buchanan con il Canada è una brutta botta per l'Inter, che contava molto sull'esterno classe '99 per la prossima stagione. Inevitabilmente ora il club dovrà tornare sul mercato, considerando i tempi di recupero di circa 4-5 mesi, come scrive il Corriere dello Sport: "Nel gioco delle coppie Buchanan, doveva essere il vice-Dimarco, ma con la possibilità di giocare anche a destra, che poi è la sua fascia preferita.

Orientativamente, dunque, con la permanenza di Dumfries, l’Inter dovrebbe puntare su un esterno mancino (non il bolognese Ndoye quindi), oppure su un elemento in grado di agire su entrambe le corsie. Tuttavia, le risorse a disposizione sono limitate. Significa che i margini di manovra sarebbero circoscritti agli svincolati o ai prestiti con semplice diritto di riscatto. Per quando riguarda i primi, da ricordare che sono sul mercato Marcos Alonso e Kurzawa, che hanno terminato i rispettivi contratti con Barcellona e Psg. In passato l’Inter li aveva seguiti. Ad ogni modo, se ne saprà di più nei prossimi giorni. Le manovre sono appena cominciate".