Inter, Inzaghi lancia i giovani: “In due oltre a Casadei saranno visionati”

Simone Inzaghi è stato chiaro: "Aggregheremo giocatori della Primavera in pianta stabile con noi. Avremo Carboni, vogliamo aggregare Casadei, ha esordito Zanotti lo scorso anno e spero di farne esordire altri". Il piano dell'Inter quindi è proprio puntare sui giovani, due in particolare, come spiega La Gazzetta dello Sport: " Sicuro di restare è Valentin Carboni, il più piccolo dei due fratelli – Franco, classe 2003, è atteso proprio al Cagliari – e talento purissimo del 2005: il fantasista sarà il punto fermo della Primavera di Chivu e verrà tenuto d’occhio da Inzaghi.