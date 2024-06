La stagione 2024/25 dell'Inter sta per cominciare: sabato 13 luglio si riapriranno i cancelli di Appiano Gentile per il primo allenamento, con Inzaghi e il suo staff che ritroveranno anche diversi elementi che non rientrano nei loro piani. Sono 13, infatti, i calciatori di rientro dai vari prestiti, tra giovani ed esuberi. Gente che andrà piazzata altrove, con cessioni a titolo definitivo o nuovi prestiti, come scrive il Corriere dello Sport:

"Sono casi e situazioni differenti. Volendo, gli estremi sono, da una parte, Valentin Carboni e, dall'altra, Correa. Il primo è il talento più prezioso della casa nerazzurra. Ragion per cui in viale Liberazione non vorrebbero privarsene. [...] Il "Tucu" è il caso più spinoso, con il suo ingaggio da 3,5 milioni e per il suo contratto in scadenza nel 2025. Le ultime stagioni sono state deludenti e, inevitabilmente, gli estimatori latitano. La speranza è l'Arabia Saudita. Ci si proverà anche con Radu, e magari pure con Arnautovic".