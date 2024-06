Ieri l'attaccante iraniano ha parlato di come si senta dopo la fine della sua esperienza col Porto, pronto per iniziare una nuova avventura a Milano. "L’appuntamento è per l’inizio del ritiro di Appiano Gentile, anche se Taremi volerà qualche giorno prima a Milano per espletare le ultime pratiche burocratiche per il visto lavorativo, col calciatore che tra l’altro verrà tesserato da extracomunitario e non da comunitario, come inizialmente ipotizzato. Poco male, all’Inter tutti sono convinti di aver preso un co-titolare, oltre che un giocatore capace di fare la differenza", aggiunge Tuttosport.