Sky – AAA, cercasi aiutanti per Lukaku. Inter, mancano i gol dei centrocampisti: i numeri

Mancano i gol del centrocampo dell’Inter. Barella ci sta provando, è stato sfortunato ieri con la traversa colpita in CL contro lo Shakhtar. Serve aiuto anche da uomimi come Vidal o come lo stesso Brozovic. La loro incisività serve a dare una mano all’attacco che a volte non riesce a sbloccare le partite e questo nonostante la mole di gioco creata sia importante. Tanto che Conte continua a dirsi soddisfatto di quanto la sua squadra fa in campo.

LE DUE STAGIONI CON CONTE – Quello sottolineato da Skysport è un dato che viene sottolineato dai numeri in questa tabella. Nella scorsa stagione su 112 gol segnati il 53.6% era stato segnato dagli attaccanti, il 31.3% dai centrocampisti e il 15.1% dai difensori. In questo inizio stagione la percentuale delle reti segnati dai centrocampisti è molto più bassa – almeno per il momento, ovviamente. Dei 14 gol segnati finora dall’Inter il 71.4% è stato messo a segno dal reparto d’attacco, il 14.3% dalla difesa e il 14.3% dal centrocampo.

Lukaku ha segnato 7 gol, Lautaro ne ha fatti 3, 2 li ha segnati D’Ambrosio che tiene alta la bandiera dei difensori e pareggia i conti con chi lavora in mediana: un gol lo ha segnato Gagliardini e l’altro è di Hakimi. Un dato sul quale gli uomini di Conte sono chiamati a lavorare.

(Fonte: SS24)