Inter, attaccanti agli antipodi: a Lukaku riesce quasi tutto, Lautaro spreca l’impossibile

L’Inter non va oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk, e vede ora complicarsi il cammino in Champions League. Ancora una volta, seppur senza segnare, è Romelu Lukaku il nerazzurro più pericoloso, mentre il suo partner d’attacco, Lautaro Martinez, ha sprecato una colossale occasione da gol, confermando il suo scarso feeling con il gol in queste ultime gare. Repubblica analizza il momento dei due attaccanti:

“L’impressione è che il belga – si è fermata a 9 la sua striscia di partite con gol in Europa – in questo momento potrebbe fare qualsiasi cosa e gli riuscirebbe, o quasi. Tutto il contrario del suo compagno d’area, Lautaro, che ha sprecato l’impossibile, compreso un tiro a porta vuota da un metro“.