Inter, occasione Gomez. TS: “Operazione simile a quella che diede il via al Triplete”

La frattura tra Alejandro Gomez e Gasperini è destinata ad avere effetti immediati sull’Atalanta e, di conseguenza, sul mercato: il Papu lascerà con ogni probabilità Bergamo già a gennaio, e diversi club sono pronti a cogliere questa opportunità.

Tra questi anche l’Inter che, nonostante l’eliminazione dall’Europa, potrebbe regalare a Conte un nuovo rinforzo per il reparto offensivo, come scrive Tuttosport: “L’uscita dall’Europa ha soltanto in apparenza congelato i discorsi riguardanti la quarta punta anche perché – si sa – il mercato di gennaio è quello delle occasioni che si possono aprire inaspettatamente (in tal senso, emblematico quanto sta succedendo intorno al Papu Gomez)“.

OPERAZIONE STILE TRIPLETE – “Quasi superfluo sottolineare come l’arrivo del Papu avrebbe un effetto dirompente al pari di quello procurato dall’innesto in squadra di Goran Pandev nella stagione del Triplete (il 4-2-3-1 fu reso possibile dal macedone)“.