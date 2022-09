Inter, Gosens resta: “Marotta aveva trovato il nome giusto per sostituirlo”

Il Bayer Leverkusen non è andato oltre l’offerta di prestito per l’esterno, nell’incontro avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì

"Il Bayer Leverkusen non è andato oltre l’offerta di prestito per l’esterno, nell’incontro avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì: per l’Inter, in quei termini, la trattativa non si sarebbe mai chiusa. Con buona pace di Borna Sosa, il croato dello Stoccarda sul quale Marotta e Ausilio avevano mosso qualche passo, immaginando di dover sostituire l’ex Atalanta", spiega La Gazzetta dello Sport.