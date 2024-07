Sky – Inter, discorso Gudmundsson prematuro per ora: cosa filtra dal club

Nelle scorse ore, Sky Sport ha accostato nuovamente il nome di Albert Gudmundsson al mercato di Inter e Juventus . Il giocatore del Genoa è nelle idee dei due club, ma al momento - per Matteo Barzaghi di Sky - è prematuro come discorso.

Al momento l'Inter si considera infatti a posto così in attacco, nei piani del club non è previsto un colpo nel reparto avanzato vista la situazione attaccanti. Questo quanto trapela sulla strategia dei dirigenti nerazzurri per il reparto avanzato di Simone Inzaghi.