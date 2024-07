Il club nerazzurro lavora ancora sul giocatore rossoblù che potrebbe arrivare in caso di cessione di un altro attaccante

Inter e non solo. Se si verificassero alcune condizioni, spiega Gianluca Di Marzio a Skysport, come ad esempio la cessione di un attaccante, il club nerazzurro tornerebbe su Gudmundsson, attaccante del Genoa. Ma su di lui ci sarebbe anche la Juventus. E sia la società interista che quella bianconera stanno studiando le strategie per arrivare al calciatore.