Raimondi: “Hakimi-Inter, il Real ha fretta di chiudere. E spunta il nome per la fascia sinistra”

La buona vittoria di Parma, l’arrivo oramai certo di Hakimi, e le parole di Beppe Marotta nel pre partita. I nerazzurri sono attivissimi sul mercato per consegnare ad Antonio Conte una squadra oltremodo competitiva per la prossima stagione. Questo il punto di Claudio Raimondi sulle prossime operazioni di mercato: “Con Hakimi siamo in dirittura d’arrivo, il Real ha fretta di incassare e già domani sera il giocatore potrebbe essere a Milano. Entriamo in una settimana particolare sul fronte uscite, mercoledi scatta la clausola per Lautaro il Barcellona fanno fatica ad arrivare ad un accordo e i nerazzurri potrebbero offrire un rinnovo di contratto al giocatore. Come ha detto Marotta l’Inter vuole alzare l’asticella e, messa a posto la fascia destra per la sinistra si sta pensando a Gosens dell’Atalanta dove potrebbe essere inserito il giovane Esposito come contropartita tecnica per arrivare al giocatore”