L'infortunio di Tajon Buchanan ha costretto l'Inter a rituffarsi sul mercato. E la strategia è chiara: si cercherà un difensore mancino in grado di fare il braccetto. Questi i nomi in lista secondo Il Giorno: "Il primo nome a cui hanno pensato all’Inter è Mario Hermoso, 29 anni, svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid. Ha il curriculum per non avvertire il peso della maglia e ha giocato nell’ultimo anno in un modulo analogo a quello con cui gioca Inzaghi: lo staff tecnico non dovrebbe lavorarci a lungo per inculcare i meccanismi utili a far funzionare la squadra.