A riportarlo è Sport Mediaset che prende spunto dalle ultime dichiarazioni di Ausilio che ha parlato di preferenza per un mancino

Dopo l'infortunio di Buchanan in Nazionale, l'Inter è alla ricerca di un difensore. Il DS Ausilio, nella serata di ieri, ha aggiunto un particolare, ossia la preferenza per un giocatore di piede mancino. Ed è per questo motivo che il nome più caldo sembra essere Hermoso, il cui contratto con l'Atletico Madrid è scaduto il 30 giugno.