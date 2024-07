Il mercato dell'Inter, con gli arrivi a zero di Zielinski e Taremi e quello successivo di Josep Martinez, sembrava già essersi praticamente concluso, ma il lungo infortunio di Buchanan, però, ha obbligato a cambiare i piani. Si legge infatti sul Corriere dello Sport: "Il resto, fondamentalmente, dipenderà dalle uscite. Se arriverà l’offerta giusta per De Vrij, il ricavato dalla sua cessione sarà investito su un nuovo centrale di prospettiva, quindi prevedendo pure un investimento più consistente. Se Dumfries dovesse rinnovare, allora non ci sarà bisogno di un altro esterno destro".