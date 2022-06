Dybala, l’offerta e le attese del giocatore. L’Inter si è giocata la carta “delegazione”

Il club nerazzurro ha incontrato gli agenti del giocatore che potrebbe voler rimanere in Italia: ha anche un'offerta dalla Premier e dalla Liga

Eva A. Provenzano

Ieri vi abbiamo raccontato tutto quanto successo, in una movimentatissima giornata, nella sede dell'Inter. In particolare sull'arrivo del procuratore di Dybala, atteso da giorni negli uffici nerazzurri. Tutto alla luce del sole con tanta positività mostrata, da parte degli agenti del calciatore, alla fine dell'incontro con Marotta ed Ausilio. Ad accogliere Antun ai piani alti del palazzo di via della Liberazione, oltre a loro due c'era un argentino doc ed interista doc, Javier Zanetti. Sull'incontro il Corriere dello Sport scrive: "Per la prima volta, si è parlato concretamente di soldi, ma anche perché con quel tipo di “delegazione” l’Inter ha voluto lanciare un messaggio alla Joya: vogliamo che diventi un nostro giocatore e avrai un ruolo centrale nel progetto".

Offerta e attese

L'offerta, come previsto, non arriva a soddisfare per il momento la richiesta dell'argentino che chiede come base di partenza almeno 7 mln. Il club nerazzurro gli ha messo di fronte sul tavolo un contratto di tre anni, con opzione per un anno in più, partendo però da una base fissa di 5,5 mln, con bonus per arrivare a circa 7. La trattativa però può andare avanti perché per le parti in causa è positiva.

Decisiva sarà la volontà del calciatore che è in vacanza in America con la sua compagna, Oriana, e riceverà la relazione del suo agente e dei suoi due collaboratori, De Vecchi e Petralito, che ieri hanno partecipato al summit. Nella sede interista c'era pure Simone Inzaghi che ha rinnovato il contratto fino al 2024 (Tinti è il suo agente oltre ad essere quello di Bastoni e vi abbiamo detto anche del suo incontro con l'Inter) e ha avrebbe avuto modo di parlare con gli agenti dell'argentino degli aspetti tecnici del lavoro che vorrebbe fare con lui alla Pinetina.

Dybala ha altre due offerte, una in Premier e l'altra in Liga, ma potrebbe voler rimanere in Italia. Lui e i suoi agenti, spiega il quotidiano sportivo: "Si aspettano qualche “apertura” in più dal club nerazzurro, che si tratti di un mini rilancio sulla parte fissa, di un bonus alla firma oppure una rimodulazione della quota variabile". Le parti in causa si riaggiorneranno nei prossimi giorni.

(Fonte: Corriere dello Sport)