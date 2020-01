Inter, incontro con l’agente di Tonali: testa a testa con la Juventus, si tenta l’anticipo

Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato: dopo i duelli per Lukaku, finito in nerazzurro, e per Kulusevski, che ha visto trionfare i bianconeri, i due club sono destinati a sfidarsi per altri obiettivi comuni. Su tutti, Sandro Tonali: il gioiello del Brescia, al primo anno in Serie A, si sta imponendo come uno dei migliori talenti del calcio italiano, tanto da conquistarsi un posto in Nazionale nonostante la giovanissima età. Secondo Tuttosport, Inter e Juventus lavorano da tempo sotto traccia per assicurarsi il centrocampista classe 2000 in vista di giugno, dal momento che il presidente Cellino non intende cedere il giocatore a stagione in corso.

INCONTRO – “L’ultimo passo lo hanno fatto i nerazzurri, che mercoledì hanno incontrato l’avvocato Beppe Bozzo, assieme a Roberto La Florio agente di Tonali. Un incontro esplorativo, per confermare l’interesse interista e capire come impostare la trattiva, con l’obiettivo di arrivare al talento bresciano in estate. Un po’ perché in questo momento Antonio Conte preferirebbe Arturo Vidal, più esperto e in grado di avere impatto più immediato nella corsa scudetto, un po’ perché il presidente del Brescia Massimo Cellino non intende privarsi del suo gioiello prima della fine della stagione.

La Juventus si muove con la stessa tempistica per quest’ultimo motivo e perché a centrocampo Maurizio Sarri ha fin troppi uomini in rosa, anche se l’eventuale partenza di Emre Can potrebbe cambiare la situazione. Non però le idee di Cellino, dunque anche Fabio Paratici guarda a Tonali soprattutto come rinforzo per la prossima estate. Il che non esclude, né per lui né per Beppe Marotta, la possibiltà di trovare in anticipo un accordo con il Brescia e il giocatore. Da qui la durata incerta della corsa: lo scatto decisivo può arrivare in qualsiasi momento, settimane come mesi“.