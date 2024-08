Anche in questo pre-campionato, il centrocampista armeno è stato uno dei giocatori maggiormente impiegati

A 35 anni Henrikh Mkhitaryan continua a stupire. Anche in questo pre-campionato, il centrocampista armeno è stato uno dei giocatori maggiormente impiegati. A lui Simone Inzaghi non rinuncia mai, nemmeno quando potrebbe farlo rifiatare e dare maggiore spazio ad altri. Ed è davvero difficile rinunciare a uno come Mkhitaryan: corsa, classe e intelligenza calcistica sopra la media. Il centrocampista è tra i 20 giocatori che possono fare la differenza alla prima giornata di campionato secondo la Gazzetta dello Sport.