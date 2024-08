Tra poche ore l'Inter scenderà in campo dando il via ufficiale alla stagione. Sui social il messaggio di sostegno di Steven Zhang

Tra poche ore inizierà il campionato 2024-25. A dare il via alla nuova stagione sarà la squadra che vinto l'ultimo scudetto, ovvero l'Inter. I nerazzurri sono attesi da una trasferta non semplice contro il Genoa di Alberto Gilardino. A sostenere la squadra di Simone Inzaghi un tifoso illustre, Steven Zhang .

L'ormai ex presidente dell'Inter sui social ha voluto mandare un messaggio a giocatori e staff in vista dell'avvia del campionato. "Forza ragazza, sempre con voi", ha scritto Zhang che, nonostante non sia più presidente, è stato marchiato dal nerazzurro negli anni della sua presidenza.