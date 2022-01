Inter su Caicedo? “No, se Inzaghi potesse scegliere, chiederebbe questo nome”

Se potesse scegliere liberamente, Simone tornerebbe a chiedere questo nome già fatto in estate per l'attacco

Si intensifica la ricerca da parte dell'Inter di un attaccante che possa aumentare numericamente - e perché no, anche qualitativamente - l'organico in casa Inter. Nelle ultime ore si sta facendo sempre più forte il nome di Felipe Caicedo, ma, secondo il Corriere dello Sport, non è lui il desiderio di Inzaghi: "Se potesse scegliere liberamente, Simone tornerebbe a chiedere, come già fatto in estate quando Lukaku non aveva ancora manifestato la volontà di andarsene, Petagna, ma adesso, nonostante il rientro di Osimhen e la nuova ribalta di Mertens, è assai complicato che il Napoli lo faccia partire in prestito (anche se con diritto di riscatto) a una diretta concorrente per lo scudetto. Il ragazzo non è contento della situazione che si è creata, anche perché gli azzurri sono pure fuori dalla Coppa Italia e lui ha un palcoscenico in meno".