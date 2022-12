Inter, sfida alla Juve per Thuram: dalla missione a gennaio al Bayern, le ultime

Si infiamma il Derby d'Italia tra nerazzurri e bianconeri sul mercato con la corsa all'attaccante francese

Alessandro De Felice

Si accende la sfida Juventus-Inter anche sul mercato. Ad infiammare il Derby d'Italia è Marcus Thuram, attaccante in scadenza col Borussia Monchengladbach in estate e impegnato con la Francia ai Mondiali in Qatar.

Il figlio d'arte ha già realizzato 10 gol e 3 assist in questa stagione in Bundesliga, numeri che hanno attirato l'attenzione del Bayern Monaco. I bavaresi lo hanno inserito nella lista della spesa in vista della prossima stagione, ma non è ancora detta l'ultima parola.

Se dovesse liberarsi a parametro zero - al momento non ci sono segnali di rinnovo -, il Bayern sarebbe in pole per blasone e possibilità di accontentare economicamente il calciatore e il suo agente.

Come spiega Tuttosport, l'Inter non ha ancora perso la speranza di anticipare la concorrenza a gennaio con un’operazione a non altissimi costi per il cartellino, ma dovrebbe convincere Thuram e il suo entourage a non aspettare l’estate a parametro zero.

La Juventus, invece, non ha fretta e monitorare la situazione in vista di giugno. Al momento, infatti, l'attacco non è una priorità dei bianconeri a gennaio. Sullo sfondo anche il Napoli, anche se le richieste d'ingaggio di Thuram sono giudicate troppo alte.