Inter-Kolarov, addio a fine stagione: sfuma il rinnovo automatico. Futuro in Italia?

Il difensore serbo, arrivato a Milano solamente la scorsa estate, non prolungherà il suo accordo con i nerazzurri

L'esperienza di Aleksandar Kolarov con la maglia dell'Inter è destinata a terminare dopo una sola stagione: il difensore serbo, arrivato a Milano la scorsa estate , non è riuscito a trovare lo spazio che ci si poteva aspettare, e si è ritrovato ben presto stabilmente in panchina. Secondo Tuttosport l'addio avverrà già a fine stagione: "La storia tra l'Inter e Kolarov è destinata a concludersi a giugno. Sarà presumibilmente lo scudetto a rendere meno amaro un addio che appare scontato".

"Nell'accordo sottoscritto tra le parti, infatti, il rinnovo automatico scatta dopo 20 presenze. Aleksandar è ora fermo a quota 11: 7 in campionato, 3 in Coppa Italia e una in Champions. Difficile immaginare che se l'ultima da titolare risale al 31 ottobre (2-2 col Parma) e l'ultima presenza sono i 26 minuti disputati lo scorso 2 febbraio contro la Juventus in Coppa Italia, da qui in avanti il difensore possa giocare 9 delle 11 partite rimaste in stagione".