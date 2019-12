Inter, incontro Zhang-Percassi per Kulusevski: una contropartita può sbloccare subito l’operazione

L’Inter accelera per Dejan Kulusevski e prova a sbaragliare la concorrenza. Il club nerazzurro vuole evitare spiacevoli sorprese e sta provando a chiudere l’operazione con l’Atalanta, proprietaria del cartellino del centrocampista svedese.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’incontro tra i presidenti Steven Zhang e Luca Percassi è servito a mettere sul tavolo richiesta e offerta. L’Atalanta vuole 40 milioni, mentre l’Inter per ora si è spinta fino a 35. I bergamaschi sono favorevoli alla chiusura, già ora, della trattativa, che potrebbe anche sbloccarsi subito nel caso in cui ci siano contropartite tecniche da piazzare: si fa il nome di Matteo Politano, che potrebbe fare al caso del Parma per liberare lo svedese.

Sull’esterno, in uscita dall’Inter, c’è anche il forte interesse della Fiorentina, che già la scorsa estate lo voleva e insiste per strapparlo ai nerazzurri.