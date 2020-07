“Su Kumbulla sta insistendo molto l’Inter, più della Lazio in questo momento”. Così Gianluca Di Marzio a Skysport è tornato a parlare del difensore del Verona che piace tanto ai nerazzurri. Per quanto riguarda invece Zaniolo, nelle scorse settimane accostato al club milanese, secondo quanto riportato dal noto giornalista esperto di calciomercato, la Roma non ha intenzione neanche di sedersi per trattare la cessione del giocatore che pare intoccabile.

(Fonte: Skysport)