Inter, il labiale di Barella è indizio di mercato: ecco cosa ha detto a Lautaro

La frase sussurrata dal centrocampista nerazzurro al suo compagno di squadra sembra nascondere un importante indizio di mercato

Non è un segreto ormai che l'Inter, salvo miracoli, dovrà privarsi di un pezzo pregiato la prossima estate. Al momento l'indiziato principale sembra essere Alessandro Bastoni, perché dalla Premier diversi club hanno già fatto intendere di essere disposti a mettere sul piatto un'offerta importante.

Gli altri compagni sembrano invece già proiettati alla prossima stagione in nerazzurro. Ieri al triplice fischio, come riporta il Corriere dello Sport, c'è stato un episodio che potrebbe confermare questa teoria: "Lautaro, anche con le lacrime di ieri, ha dato un altro segnale della sua voglia di rimanere. E Barella, nel consolarlo, in campo, gli ha detto: «Vinceremo lo scudetto l’anno prossimo»", si legge sul giornale.