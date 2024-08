Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità: l'Inter e Lautaro Martinez ancora insieme fino al 2029. Per il capitano nerazzurro un contratto da 9 milioni di euro più bonus a stagione. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la proprietà Oaktree ha messo a segno uno sforzo economico importante. "L’argentino ha detto sì, con grande attaccamento, alla squadra che lo ha fatto diventare ciò che è. Insieme ancora, per vincere ancora".

"Per un attaccante così, ormai nel gotha del calcio mondiale, segnare, essere decisivi quando conta e vincere é ciò per cui si gioca. Per sé stessi certamente, ma anche e soprattutto per i tifosi. Lautaro Martinez potrà subito mettersi alla prova sabato sera a Genova, quando l’Inter esordirà in campionato contro il Genoa".