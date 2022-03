Inter, perché Lautaro fa fatica? “Al Toro sembra proprio mancare questa figura”

Dallo scorso autunno il club gli ha riconosciuto un contratto a 6 milioni l'anno. È giusto pretendere elevati standard

E' l'occasione giusta, quella di stasera, per Lautaro Martinez per mettersi alle spalle il periodo di digiuno e ritrovare la via del gol. Il Giorno, nella sua edizione odierna, entra dentro i numeri del centravanti argentino, spiegando perché quest'anno il nerazzurro faccia un po' più fatica rispetto allo scorso: " A Lautaro pare mancare proprio il vecchio compagno di venture Lukaku . Tecnicamente si sposavano alla perfezione, avevano sviluppato un naturale feeling che faceva brillare entrambi - si legge -.

Segnavano in coppia o in alternanza, cosa che con Dzeko e Sanchez avviene meno di frequente, soprattutto nel 2022. Prima, infatti, Martinez aveva tenuto una media gol superiore agli anni precedenti, tanto che nonostante il brusco e lungo stop si trova tuttora nella condizione di poter eguagliare le 19 segnature della passata stagione. È oggi a 12, con altrettante partite ancora da disputare in campionato, almeno altre 2 in Coppa Italia e una in Champions League, se non di più (dipenderà dai risultati). Dallo scorso autunno il club gli ha riconosciuto un contratto a 6 milioni l'anno. È giusto pretendere elevati standard. A partire da questa sera al Meazza.