Inter-Lecce, arbitra Di Marco di Campino a San Siro: la designazione della 2ª giornata

L’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato le designazioni per la seconda giornata della Serie A 2024/25. Per la prima partita casalinga dell’Inter contro il Lecce, la direzione è stata affidata a Davide Di Marco, arbitro della...

L'Associazione Italiana Arbitri ha comunicato le designazioni per la seconda giornata della Serie A 2024/25. Per la prima partita casalinga dell'Inter contro il Lecce, la direzione è stata affidata a Davide Di Marco, arbitro della sezione di Ciampino. Di Marco sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Moukhtar, mentre Fourneau svolgerà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR, ci sarà Rosario Abisso di Palermo, con Meraviglia come assistente.