Inter: Marotta e Conte, occhi su Londra. Hanno due sì e sono un bell’assist

L’Inter sta lavorando anche al terzino sinistro ed Emerson Palmieri è tornato prepotentemente di moda. Marotta e Ausilio sanno che il giocatore è in dirittura d’arrivo nella sua avventura al Chelsea. Il club londinese chiede 30 mln per il suo cartellino e i nerazzurri vorrebbero arrivare a 25 mln tra prestito e riscatto.

Ma non è ancora escluso che non si provi a chiedere di far rientrare nei 30 mln richiesti dal club inglese anche Giroud. Il vice Lukaku che servirebbe a Conte e che ha già sfiorato il club nerazzurro. Il francese ha già lavorato con Conte e lo ritroverebbe volentieri a Milano.

L’allenatore si aspetta un giocatore da alternare a Lukaku e il calciatore gli piace. Gli piace anche Dzeko ma sarebbe una spesa troppo eccessiva per un giocatore che deve fare da secondo al belga. Secondo TuttoSport i nerazzurri hanno il si di entrambi i giocatori e questo potrebbe essere un bell’assist, potrebbe tornare al loro favore per arrivare alla conclusione della trattativa.

(Fonte: Tuttosport)