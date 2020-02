Inter, retroscena di mercato: prima di Eriksen tentativo per Luis Alberto. La Lazio…

Christian Eriksen non sarebbe stato l’unico centrocampista di qualità nel mirino dell’Inter: tra i nomi sulla lista della dirigenza nerazzurra ci sarebbe stato anche Luis Alberto, fantasista spagnolo che sta facendo le fortune della Lazio di Simone Inzaghi. Il club di viale della Liberazione ci avrebbe fatto più di un pensierino a settembre, prima di decidere di rompere gli indugi co il Tottenham per il danese. Così scrive Il Messaggero: “Il retroscena è che già a settembre la Lazio voleva blindarlo con qualche sirena che arrivava da Milano. L’acquisto anticipato di Eriksen difficilmente farà spazio a qualcun altro la prossima estate in quel ruolo“.