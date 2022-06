Inter, così Lukaku ha reagito al comunicato della Curva Nord

"La testa di Lukaku è già sull’Inter. E infatti in vacanza non si è fermato. Si sta già allenando, le sue giornate sono fatte di riposo e di sedute atletiche, non solamente di mare. Lukaku è una macchina che non può fermarsi a lungo anche dal punto di vista fisico, il rischio che si corre è troppo alto. A maggior ragione a fronte di un ritorno che ha inseguito per mesi, per cui ha lottato con le unghie e con i denti: ora vuole ripartire a mille, fin dalla prima amichevole, fin dalla prima volta che rivestirà il nerazzurro. Tra una settimana sarà di nuovo Milano. City Life lo aspetta, ad Appiano è già pronto l’armadietto. Non lo svuota più, Romelu".