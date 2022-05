GdS – Inter, se si sbloccano Lukaku e Dybala sarà inevitabile salutare Lautaro

Il club nerazzurro sta cercando di capire la fattibilità della trattativa che porterebbe Romelu a Milano. Ma c'è anche l'argentino nei piani di Marotta

Romelu Lukakuvuole tornare all'Inter e ci proverà chiedendo ai nerazzurri di ringaggiarlo. Pare sia disposto anche a dimezzarsi lo stipendio per tornare a vestire la maglia con cui ha vinto lo scudetto. Intanto la squadra interista è del tutto cambiata. Non c'è più il suo mentore in panchina, Conte ha deciso di andare via prima di lui e forse anche per questo lui aveva pensato di lasciare la certezza nerazzurra per trovare soldi e sfide nuove al Chelsea, che era - da quanto diceva allora - il suo sogno. Da quello si è svegliato dopo un'annata delicatissima tra panchine e difficoltà con l'allenatore e vorrebbe tornare dove si è sentito a casa. Pur sapendo che non sarà più la stessa.