Lukaku, l’Inter spalanca le porte: Big Rom deve convincere il Chelsea. Serviranno…

Il club nerazzurro ha accolto con soddisfazione la volontà del belga di tornare a Milano

"Peraltro, Lukaku non avrebbe difficoltà di inserimento, conoscendo l’ambiente e soprattutto avendo un’intesa speciale dentro e fuori dal campo con Lautaro. Gli servirà certamente per convincere il Chelsea perché poi quello è il nodo di tutto. Serviranno diplomazia e strategia per riuscirci. Oltre ad un pizzico di fretta, visto che per tornare a beneficiare del Decreto Crescita l’operazione dovrà essere conclusa entro la fine di giugno", si legge sul Corriere dello Sport.