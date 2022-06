Lukaku, Inter chiara: “Zhang ha chiesto ai suoi uomini di dire a Ledure che…”

"Ancora non ci siamo, ma c'è ottimismo di chiudere entro la fine della settimana". Apre così l'articolo sul futuro di Romelu Lukaku presente nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega come manchi ancora qualcosa per rivedere il belga vestire la maglia dell'Inter: "Romelu Lukaku deve ancora mordere il freno e rimandare il suo sbarco a Milano. Ieri il presidente Zhang ha chiesto all’ad Marotta e al ds Ausilio di comunicare all'avvocato Ledure, intermediario tra le parti, che la controproposta del Chelsea (10 milioni più bonus) non poteva essere accettata.