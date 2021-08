Inter, mai 40 mln per Correa: “Ma Lotito deve uscire da un incubo”

L'Inter non spenderà mai 40 milioni di euro per Joaquin Correa. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport. I nerazzurri puntano l'argentino

L'Inter non spenderà mai 40 milioni di euro per Joaquin Correa. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, che parla dell'argentino come di un obiettivo concreto per i nerazzurri. Ma mai alle cifre che spera di ottenere la Lazio.

"I rapporti diplomatici tra i club non sono certamente dei migliori. Nonostante questa pesante zavorra, però, la tentazione nerazzurra è forte. Anche perché pure la Lazio sta risentendo della crisi e ha necessità di centrare un’importante cessione per far quadrare i conti ed uscire da una situazione surreale. Se non proprio da incubo. E lo stesso Maurizio Sarri lo sta toccando con mano".

Lazio, il problema si chiama indice di liquidità

"A conferma dei problemi finanziari del club biancoceleste, infatti, non sono stati ancora depositati i contratti dei nuovi acquisti Hysaj, Felipe Anderson, Kamenovic, Romero e Radu (rinnovo). Sinora si sono allenati regolarmente, ma non hanno la possibilità di essere schierati in gare ufficiali. Poniamo che Lotito trovi il modo per sbloccare la loro situazione con una sua esposizione personale. Ma l’indice di liquidità non lascia scampo, servono incassi per una trentina di milioni di euro per uscire da queste secche"

