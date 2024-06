"I nerazzurri, per abbassare l'esborso economico iniziale, hanno proposto ai rossoblù una lista di giovani dai quali pescare una contropartita gradita. La scelta dovrebbe ricadere su Gaetano Oristanio, jolly offensivo reduce da una stagione in prestito al Cagliari dove ha collezionato 25 presenze con 2 gol. I sardi ieri hanno annunciato di non volerlo riscattare per 4 milioni (l'Inter aveva comunque un contro-riscatto per rifarlo suo) e dunque il nazionale Under 21 è pronto a essere girato al Genoa, anche se i due club dovranno trovare un accordo sulla valutazione economica sul giocatore campano. Da capire, inoltre, se l'Inter, come accaduto dodici mesi fa col Bologna per Fabbian, inserirà una recompra per mantenere una sorta di controllo su Oristanio, o lo lascerà andare".