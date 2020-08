Inter, Marotta: “Il desiderio? Che la stella più importante sia quella della squadra. Conte…”

Dentro o fuori, tutto è pronto per i quarti di finale tra Inter e Bayer Leverkusen. Ai microfoni di Skysport ha parlato prima della sfida l’ad nerazzurro Beppe Marotta. Queste le parole del dirigente:

-Questo quarto di finale cosa rappresenta?

Appuntamento importante che cercheremo di onorare nel migliore dei modi perché è giusto riconoscimento per Conte e squadra e c’è una crescita continua rispetto al passato recente.

-Pirlo alla Juve che scelta è, se l’aspettava questa decisione?

L’ho avuto da calciatore e c’è tanta stima per l’uomo e per il professionista. È una scelta sicuramente coraggiosa e gli faccio un in bocca al lupo grande.

-Diversa la gara col Getafe, il Bayer è talentuoso. Conte manda in campo la stessa squadra, giocherete allo stesso modo, a prescindere dal loro atteggiamento?

Il Bayer è una squadra diversa dal Getafe. Ha un ottimo palleggio, ottima qualità e grande possesso palla. Chiaro che queste cose le sappiamo, Conte e i suoi l’hanno studiata attentamente. Sono ottimista perché quello che si è visto nelle ultime partite è confortante per tutti.

-C’è stata una gestione nelle rotazioni (stanno fuori ad esempio Sanchez ed Eriksen e poi fanno la differenza quando entrano), c’è stata una gestione anche fuori dal campo con la squadra e tutti hanno risposto bene a prescindere dal minutaggio…

Le partite si giocano in 95-100 minuti la panchina deve essere all’altezza dei titolari. La grande forza di una squadra che vuole vincere è quella di avere una rosa equilibrata nell’organico, dove non ci sono titolari e riserve, in cui ci sono co-titolari. Abbiamo un gruppo di giocatori importanti e chi resta in panchina lo fa in base alla lettura dell’allenatore giustamente in relazione a stato di forma, performance ed avversari. Alla luce dei cambi numerosi credo ci sia spazio per tutti e le partite spesso hanno un esito invertito rispetto dell’inizio di gara e ci sta negli ultimi minuti che ci sia un cambiamento di risultato.

-È la notte di San Lorenzo, la notte dei desideri, il suo qual è?

Che la stella più importante sia la stella della squadra, deve avere un viatico positivo per tutti per continuare questo cammino, per continuare in questa crescita che abbiamo sottolineato più di una volta e che ci ha portato din qui con merito e soddisfazione da parte di tutti.

-Sensi come sta?

Sta bene. È stato fuori parecchio per infortunio. È a disposizione ma sta a Conte dosarne l’impiego. Spero che si possa andare avanti e che possa essere anche lui impiegato.

(Fonte: Skysport)