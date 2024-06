"Ad esempio, la contropartita tecnica. L'Inter ha proposto al Genoa una rosa di quattro nomi tra cui scegliere: Satriano, Oristanio, Zanotti e Pio Esposito. Il club rossoblu si è preso qualche giorno di tempo per valutare il profilo più interessante. Ma c'è apertura in questo senso e per l'Inter è un passaggio importante, perché vorrà dire abbassare la quota di cash da versare nelle casse del Genoa. Qualsiasi sia il giocatore, il club nerazzurro vorrà in qualche modo tenersi la recompra. E poi c'è il discorso della valutazione del cartellino: l'Inter è ferma a una quota di 15 milioni - cifra appunto da abbassare con la contropartita -, il Genoa è fermo a 18 milioni di richiesta. Al solito, come avviene in questi casi, con i bonus sarà colmata la differenza".