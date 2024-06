L'Inter e Josep Martinez sono sempre più vicini . I nerazzurri hanno deciso di rompere gli indugi e di puntare forte sul portiere del Genoa, destinato ad affiancare Sommer e, in prospettiva, sostituirlo. La trattativa sarebbe già a buon punto: all'interno dell'operazione rientrerebbe anche una contropartita tecnica per abbassare l'eborso economico da parte del club di viale della Liberazione, e i rossoblu stanno valutando.

Sono due i nomi sulla lista del Grifone, come scrive Alfredo Pedullà: "L'Inter ha scelto Josep Martinez per la porta, il suo trasferimento verrà perfezionato con calma. La valutazione è di circa 15 milioni, il Genoa è sceso rispetto alle richieste iniziali, molto probabilmente ci sarà una contropartita tecnica. Satriano non convince troppo, piace invece uno tra Oristanio (che il Cagliari spera ancora di trattenere) e Francesco Pio Esposito, l'attaccante 2005 rientrato dal prestito di La Spezia. L'Inter crede molto in Esposito e quindi starà attenta all'eventuale formula del trasferimento".